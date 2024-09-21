Израиль сообщил о новых ударах по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вооруженных сил еврейского государства.

Накануне в результате ударов ВВС Израиля районам в южном пригороде Бейрута погиб, по уточненным данным, 31 человек, среди которых оказался командующий спецоперациями «Хезболла» Ибрагим Акиль. Ранения получили 68 человек.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло в конце текущей недели после двухдневных подрывов в Ливане пейджеров и портативных раций, которыми пользовались члены ливанского движения «Хезболла». Его лидеры заявили о причастности Израиля к этому теракту, в результате которого погибли почти 40 человек и более 4 тысяч получили ранения.

Одновременно министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ начинает «новую фазу» войны на северных территориях, которые граничат с Ливаном.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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