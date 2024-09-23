Вашингтон сообщил об усилении военного контингента на Ближнем Востоке

Министерство обороны США намерено решение усилить американский военный на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер.

Как пишут западные СМИ, Райдер не уточнил, сколько войск США передислоцируют в регион и каковы будут их задачи.

Уточняется, что в настоящее время американский военный контингент на Ближнем Востоке составляет порядка 40 тысяч военнослужащих.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло в конце прошлой недели после двухдневных подрывов в Ливане пейджеров и портативных раций, которыми пользовались члены ливанского движения «Хезболла». Его лидеры заявили о причастности Израиля к этому теракту, в результате которого погибли почти 40 человек и более 4 тысяч получили ранения.

Одновременно министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ начинает «новую фазу» войны на северных территориях, которые граничат с Ливаном.

ЦАХАЛ и «Хезболла» нанесли несколько взаимных ударов.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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