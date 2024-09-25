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На берег Туниса выбросило 13 тел утонувших мигрантов

На побережье Туниса выбросило 13 тел иностранцев, которые, предположительно, пытались добраться в Европу по морю. Об этом сообщают местные СМИ.

Тела мигрантов обнаружили на берегу в районе Махдия на востоке страны. Предполагается, что погибшие являются гражданами африканских государств к югу от Сахары.

Каждый день десятки мигрантов на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Европу. Как правило, плавательные средства сильно изношены и перегружены, поэтому часто терпят бедствие.

Ранее национальная гвардия Туниса сообщала, что за 2023 год были перехвачены 70 тысяч нелегалов, пытавшихся попасть в Италию по Средиземному морю. Поток мигрантов с 2022 года вырос более чем в два раза.

Тунис, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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