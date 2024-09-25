Немецкие журналисты выяснили стоимость теракта по подрыву «Северных потоков»

Террористическая операция по подрыву российских газопроводов «Северный поток» оценивается в $300 тысяч. Как выяснили немецкие журналисты, финансирование осуществлялось из частных источников.

Сообщается, что план операции был представлен на утверждение тогдашнему главнокомандующему вооружённых сил Украины Валерию Залужному, а президент Украины Владимир Зеленский якобы ничего не знал о диверсии.

Взрывы газопроводов произошли 26 сентября 2022 года. Компания-оператор трубопроводов Nord Stream AG сообщала о беспрецедентных повреждениях и невозможности оценить сроки ремонта. В России возбуждено уголовное дело об акте международного терроризма.

В середине августа текущего года сообщалось, что власти Германии выдали ордер на арест гражданина Украины, которого считают причастным к взрывам. Кроме того, под подозрение в совершении диверсии попали еще два украинца.

Берлин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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