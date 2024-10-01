Японское правительство ушло в отставку

Правительство Японии с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку. Сегодня парламент страны должен определить нового главу кабинета министров. Об этом сообщают японские СМИ.

Предполагается, что новым премьером станет Сигэру Исиба, который 27 сентября был избран председателем Либерально-демократическая парти. Также сообщается, что Исиба намерен распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы 27 октября (должны были состояться годом позже).

Все три года премьерства Кисиды сопровождались коррупционными скандалами. Наиболее громкий разразился в конце 2023 года и касался коррупции в правящей Либерально-демократическая парти.

Крупнейшее японское независимое информационное агентство «Киодо Цусин» провело телефонный опрос, в результате чего выяснилось, что только 10,4% населения Японии поддерживают Кисиду в гонке за пост лидера правящей Либерально-демократической партии. После этого премьер заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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