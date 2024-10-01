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Рютте занял должность генсека НАТО

Фото: сайт НАТО

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте занял пост генсека НАТО. Экс-глава альянса Йенс Столтенберг передал ему свое кресло и молоток.

Церемония передачи полномочий состоялась в штаб-квартире НАТО. Столтенберг передал новому генсеку молоток НАТО и пригласил его занять кресло председателя Североатлантического совета.

«Настало время вам вступить в должность. Чтобы отметить этот момент, я передам вам этот молоток, который подарила Исландия НАТО в 1963 году. В прошлый раз его использовали на нашей последней министерской встрече. И мы снова его используем сегодня», – сказал Столтенберг.

Трансляция церемонии велась на сайте альянса.

Йенс Столтенберг назвал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте своим преемником в середине июня. Сам же бывший генсек НАТО намерен занять должность председателя Мюнхенской конференции по безопасности.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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