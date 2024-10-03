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Четверг, 3 октября 2024, 19:19 мск

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Власти Молдавии накануне президентских выборов заблокировали российские Интернет-ресурсы

Служба информации и безопасности Молдавии распорядилась заблокировать на территории республики сайты Dzen, Rutube, Yandex и некоторые другие русскоязычные Интернет-ресурсы. В адрес молдавских провайдеров поступило соответствующее уведомление.

Напомним, 20 октября в Молдавии пройдет президентские выборы, а также референдум о евроинтеграции республики. Согласно данным соцопросов, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение связей с Россией.

Кишинев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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