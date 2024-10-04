Bloomberg: ЕС до конца октября введет санкции против Ирана

Европейский союз готовит пакет санкций против Ирана и планирует утвердить его до конца октября. Ограничения станут ответом на поставку России ракет или удар по Израилю, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Несколько собеседников сообщили агентству о разработке пакета антииранских санкций. В черном списке окажутся около дюжины лиц и организаций в сфере металлургии и перевозок. Брюссель намерен ввести ограничения до саммита блока в конце этого месяца.
Но одни источники назвали поводом для санкций поставки ракет, ударных беспилотников и оружия в Россию, которые якобы состоялись месяцем ранее. Другие собеседники завили, что США намерены ответить на иранскую атаку по Израилю санкциями и потребовали того же от ЕС.
Иран ударил ракетами по военным объектам Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Белый максимально усилить давление на Иран и направить «решительный ответ».
Брюссель, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»