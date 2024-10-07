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В Дании у посольства Израиля произошел еще один взрыв

Фото: freepik

В Дании произошел новый взрыв неподалеку от посольства Израиля. Об этом сообщает полиция Копенгагена.

Взрыв прогремел в районе Хеллеруп в пригороде датской столицы. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».

По данным правоохранителей, в настоящее время ничего не указывает на то, что целью было диппредставительство. Причины произошедшего устанавливаются.

На прошлой неделе в столице Дании произошли два взрыва рядом с посольством Израиля. Позже было установлено, что взорвались ручные гранаты. Полиция задержала троих подозреваемых. Проводится расследование.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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