В Дании у посольства Израиля произошел еще один взрыв

В Дании произошел новый взрыв неподалеку от посольства Израиля. Об этом сообщает полиция Копенгагена.
Взрыв прогремел в районе Хеллеруп в пригороде датской столицы. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».
По данным правоохранителей, в настоящее время ничего не указывает на то, что целью было диппредставительство. Причины произошедшего устанавливаются.
На прошлой неделе в столице Дании произошли два взрыва рядом с посольством Израиля. Позже было установлено, что взорвались ручные гранаты. Полиция задержала троих подозреваемых. Проводится расследование.
Копенгаген, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»