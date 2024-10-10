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Президент Сербии добился смягчения антироссийских пунктов в хорватской декларации по Украине

Александр Вучич, фото: сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич отказался ставить подпись под первоначальным вариантом итоговой декларации саммита государств Юго-Восточной Европы по ситуации на Украине. Как сообщил сербский лидер, самые острые антироссийские пункты были смягчены по его инициативе.

В частности, как сказал Вучич журналистам, из документа было исключено упоминания об обязательном введении санкций против России.

«Должен вас разочаровать: этот пункт изменен. И теперь там не говорится о том, что страны обязаны [ввести санкции против РФ]. Речь идет о призыве согласовать свои меры с мерами ЕС. Нам удалось это изменить. Мы изменили четыре пункта, которые, по моему мнению, важны. Это был один из них. Сербия уважает свою политику и продолжит вести политику независимой и суверенной страны», – заявил Вучич (цитата по ТАСС).

«Мы настаивали на том, что можно говорить о любой помощи, но не хотели, чтобы явно упоминалась «военная помощь». Так же и по вопросу «оккупации Крыма». Мы сосредоточились на [терминологии] территориальной целостности Украины. Это было учтено и принято», – сообщил Вучич, подчеркнув, что Белград будет вводить санкции против России.

Белград, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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