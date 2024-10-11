российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 октября 2024, 20:09 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Израильская армия снова обстреляла миротворцев ООН в Ливане: есть раненые

Сегодня около штаб-квартиры временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) в городе Эн-Накура в очередной раз за последние 48 часов произошли взрывы, в результате чего два миротворца получили ранения.

Как сообщила пресс-служба ЮНИФИЛ, раненые доставлены в больницу, однако инцидент на этом не был исчерпан. Уточняется, что бульдозер израильской армии снес заграждения на позициях ЮНИФИЛ вблизи израильско-ливанской границы, в районе Лаббуна, а затем в непосредственной близости от позиций ООН появились танки армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

Накануне ЦАХАЛ также нанес удары по штабу в Эн-Накуре, из-за чего пострадали два миротворца.

Эн-Накура, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

В Израиле заявили о необходимости атаковать ядерные объекты в Иране / В секторе Газа жертвами израильских ударов стали 55 человек / США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей / Байден запретил Нетаньяху атаковать Ливан по примеру Газы / Готовят удар по Ирану? Байден позвонил Нетаньяху / Ливан выпустил 90 снарядов по Израилю / В Израиле в результате обстрела со стороны Ливана пострадали 10 жителей / Более 20 человек погибли в результате удара Израиля по мечети в секторе Газа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Израиль,