Израильская армия снова обстреляла миротворцев ООН в Ливане: есть раненые

Сегодня около штаб-квартиры временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) в городе Эн-Накура в очередной раз за последние 48 часов произошли взрывы, в результате чего два миротворца получили ранения.

Как сообщила пресс-служба ЮНИФИЛ, раненые доставлены в больницу, однако инцидент на этом не был исчерпан. Уточняется, что бульдозер израильской армии снес заграждения на позициях ЮНИФИЛ вблизи израильско-ливанской границы, в районе Лаббуна, а затем в непосредственной близости от позиций ООН появились танки армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

Накануне ЦАХАЛ также нанес удары по штабу в Эн-Накуре, из-за чего пострадали два миротворца.

Эн-Накура, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube