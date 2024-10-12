В Иране запретили проносить в самолет электронные средства связи

В Иране запрещен пронос на борт самолета любых электронных средств связи, в том числе в багаже. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу. По его словам, ограничение пока не касается мобильных телефонов.

«Пронос на борт самолета любых электронных средств связи, кроме мобильных телефонов, как в ручной клади, так и в багаже, запрещен», – приводит слова Язерлу агентство ISNA, передает РИА «Новости».

Примечательно, что заявление Язерлу прозвучало на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после ракетного удара Ирана по территории Израиля в начале октября и после массового подрыва пейджеров и мобильных раций в Ливане в середине сентября.

Напомним, в разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены.

Тегеран, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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