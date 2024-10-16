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Среда, 16 октября 2024, 12:28 мск

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Франция пообещала Украине ударные дроны-камикадзе собственной разработки

Франция готова поставлять Киеву ударные дроны-камикадзе собственной разработки. Об этом заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню.

В марте 2024 года минобороны Франции заказало 2000 ударных беспилотников-камикадзе, часть из которых планировалось отправить ВСУ. Разработкой занимался консорциум, объединяющий производителя дронов Delair и многопрофильную оружейную компанию Nexter, передают французские СМИ.

Испытания первого французского ударного беспилотника оказались успешными. В ближайшие недели дроны получат подразделения вооруженных сил Франции, а также украинская армия.

Ранее министр обороны Франции раскрыл данные об объеме военной помощи Украине, предоставленной Парижем. По его словам, речь идет о сумме более 2 млрд евро по итогам 2024 года. Кроме того, на прошлой неделе Лекорню заявлял, что истребители Mirage 2000, которые планируется поставить на Украину, могут быть использованы ВСУ уже в первом полугодии 2025 года.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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