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Понедельник, 14 октября 2024, 20:33 мск

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Франция раскрыла объем военной помощи Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню раскрыл данные об объеме военной помощи Украине, предоставленной Парижем. По его словам, речь идет о сумме более 2 млрд евро по итогам 2024 года.

«Мы превысим 2 млрд евро, но не достигнем 3 млрд», – цитирует «Интерфакс» слова министра из выступления перед членами комитета по обороне Национального собрания Франции.

На прошлой неделе французский президент Эммануэль Макрон, принимая украинского президента Владимира Зеленского, заверил, что помощь Парижа Киеву продолжается в соответствии с обязательствами.

На прошлой неделе Лекорю заявлял, что истребители Mirage 2000, которые планируется поставить на Украину, могут быть использованы ВСУ уже в первом полугодии 2025 года.

Париж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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