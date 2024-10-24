На Филиппинах 20 человек погибли во время шторма

На Филиппины обрушился шторм «Трами». Жертвами стихии уже стали 20 человек, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Больше других от проливных дождей с ураганным ветром пострадал регион Бикол на юге острова Лусон. Несколько районов области затопило, на месте проводится спасательная операция.

Несколько десятков тысяч человек были эвакуированы из своих домов в связи с угрозой их жизни.

Президент страны Фердинанд Маркос-младший отменил все мероприятия, запланированные на ближайшие несколько дней, и занимается организацией процесса подготовки спасателей.

Манила, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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