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Трамп заявил, что поладит с Россией и Китаем и не допустит мировую войну

Фото: foxnews.com

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что наладит отношения с Россией и Китаем, а также предотвратит третью мировую войну в случае своей победы на выборах. Об этом политик сказал, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго.

«Мы не отправимся на войну. Третьей мировой войны у нас не будет», – заявил Трамп. «И мы поладим с Китаем. Мы поладим с Россией. Мы поладим со всеми», – подчеркнул он (цитаты по ТАСС).

При этом Трамп обрушился с критикой на политические круги в США, которые заявляли о его сговоре с Россией. «То, что они (эти американские политики и должностные лица) сделали со страной, было ужасно. И это, честно говоря, подвергло нас серьезной угрозе», – заявил экс-президент.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. За пост главы государства претендуют Трамп и демократ Камала Харрис.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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