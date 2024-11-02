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Суббота, 2 ноября 2024, 09:46 мск

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В Австралии раскрыли наркосиндикат и изъяли 10 тонн прекурсоров

Правоохранители Австралии на протяжении почти двух лет расследовали дело о незаконном обороте наркотиков. В результат удалось выйти на крупную нарколабораторию по производству метамфетамина.

Расследование о деятельности наркосиндиката привело полицейских в регион Уиммер. На участке в сельской местности преступники оборудовали производственный цех, где изготавливались запрещенные вещества в крупных объемах.

В результате было обнаружено и изъято более 50 бочек с прекурсорами общим весом более 10 тонн. Там же нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и небольшое количество готового наркотика.

Оперативники допросили 59-летнего мужчину, задержанного по указанному адресу, но затем отпустили его до дальнейшего расследования.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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