В США из-за наводнения погибли два сотрудника избирательной комиссии

В США два сотрудника избирательной комиссии погибли во время наводнения. Об этом сообщают местные СМИ.
Шторм обрушился на штат Миссури. Потоком воды смыло автомобиль, в котором находились 70-летний мужчина и 73-летняя женщина. Спасатели в течение четырех часов искали машину, чтобы извлечь тела.
Отмечается, что это пятый несчастный случай, связанный с наводнениями из-за проливных дождей на юге штата.
5 ноября в США стартовали выборы президента. За пост главы государства борются Дональд Трамп и Камала Харрис. По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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