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Среда, 6 ноября 2024, 10:46 мск

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В США из-за наводнения погибли два сотрудника избирательной комиссии

В США два сотрудника избирательной комиссии погибли во время наводнения. Об этом сообщают местные СМИ.

Шторм обрушился на штат Миссури. Потоком воды смыло автомобиль, в котором находились 70-летний мужчина и 73-летняя женщина. Спасатели в течение четырех часов искали машину, чтобы извлечь тела.

Отмечается, что это пятый несчастный случай, связанный с наводнениями из-за проливных дождей на юге штата.

5 ноября в США стартовали выборы президента. За пост главы государства борются Дональд Трамп и Камала Харрис. По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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