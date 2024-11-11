В Колумбии объявили режим бедствия из-за наводнений

Власти Колумбии объявили режим бедствия из-за продолжительных ливней, которые стали причиной наводнений. Об этом сообщает администрация главы государства Густаво Петро.

Режим бедствия введен на территории всей страны из-за климатической чрезвычайной ситуации, вызванной сильными ливнями. По прогнозам синоптиков, сезон дождей продлится до конца декабря.

Реки вышли из берегов и затопили жилые районы. По предварительным данным, от стихи в той или иной степени пострадали 46 тысяч семей. О жертвах пока не сообщается.

Основные усилия по борьбе с последствиями будут сконцентрированы на столице Боготе и департаментах Гуахира и Чоко.

Богота, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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