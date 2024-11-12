Кандидат в канцлеры Мерц заявил об ультиматуме для России

Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц подготовил ультиматум для России на случай своей победы на выборах. Он намерен заставить Москву прекратить СВО за сутки.

Кандидат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Мерц заявил, что нашел способ остановить конфликт на Украине. Политик намерен позвонить в Кремль и потребовать прекратить боевые действия в течение суток. В противном случае Берлин передаст Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus и разрешит бить ими вглубь России.

«Если для этого будет повод и будет согласие между европейскими и трансатлантическими партнерами, то, конечно, да. Нам не нужно питать иллюзий. Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», – сказал Мерц в интервью изданию Stern.

Избранный президентом США Дональд Трамп в начале предвыборной кампании также обещал остановить конфликт на Украине за сутки. В России и Белоруссии с долей иронии отнеслись к этому заявлению. Но в Москве очень серьезно пообещали мощный ответ на разрешение Запада для ВСУ использовать весь потенциал дальнобойных ракет.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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