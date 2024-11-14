В Бразилии террорист-смертник устроил взрывы у Верховного суда и конгресса

В Бразилии прогремели взрывы на площади Трех властей в столице. Позже выяснилось, что атаку совершил террорист-смертник. Об этом сообщают местные СМИ.
Два взрыва произошли возле здания Верховного суда и рядом с четвертым корпусом расположенного неподалеку здания конгресса. По данным полиции, в результате погиб один человек, других пострадавших нет.
На месте нашли мертвого мужчину, который, предположительно, осуществил атаку. Следствие считает, что он заложил бомбу в автомобиль, а затем совершил еще один подрыв.
Район теракта оцеплен, правоохранители продолжают поиски других подозреваемых, проводится расследование.
Бразилиа, Зоя Осколкова
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