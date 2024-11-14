На Филиппины обрушился пятый за месяц тайфун

На Филиппины обрушился тайфун «Усаги». Это пятый сильный шторм за последний месяц. Жителей эвакуируют из-за опасности схода оползней.
Тайфун достиг северо-восточного побережья Филиппин. В опасной зоне оказалась провинция Кагаян на Лусоне. Власти эвакуировали более 20 тысяч жителей.
Максимальная скорость ветра в зоне действия шторма составляет 49 м/с, а порывы достигают 66 м/с. Высота волн в прибрежных районах составляет около трех метров.
По прогнозам метеорологов, тайфун продолжит движение в северо-западном направлении, а затем двинется на Тайвань.
Манила, Зоя Осколкова
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