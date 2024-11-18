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Президент Польши сомневается, что Киев сможет нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу

Президент Польши Анджей Дуда Фото: com/prezydentpl

Президент Польши Анджей Дуда поддержал решение Вашингтона о разрешении Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, но выразил сомнения, что это вооружение способно нанести урон Москве или Санкт-Петербургу.

«Это ракеты (ATACMS), имеющие дальность до 300 км, это не ракеты, способные поразить цели на территории России, такие как Санкт-Петербург или Москва. Это не ракеты, которые можно использовать по всей территории России», – пояснил Дуда, слова которого цитирует РБК со ссылкой польские СМИ.

По мнению президента Польши, использование Украиной таких ракет будет иметь «чисто оборонительный характер» и позволит организовать «более эффективную» защиту.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников издания Axios, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Судя по последней информации, в Белом доме официально не подтвердили решение.

Варшава, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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