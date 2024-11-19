Трамп готов использовать армию для депортации мигрантов из США

Дональд Трамп подтвердил готовность ввести режим чрезвычайного положения и использовать армию для депортации нелегальных мигрантов из США. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

Американский активист и политик Том Фиттон высказал предположение об использовании военных для борьбы с нелегалами. В ответ Трамп опубликовал комментарий из одного слова: «Правда».

Массовая депортация мигрантов являлась одним из пунктов обязательной программы Трампа. Более того, он заявил, что приступит к реализации обещаний еще во время предвыборной кампании.

Трамп намерен пойти на крайние меры для того, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов в страну. Американские СМИ сообщали, что избранный президент собирается вернуть своего бывшего советника Стивена Миллера, известного своей непримиримой позицией в отношении нелегальной миграции.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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