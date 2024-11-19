Главный дипломат ЕС не видит риска ядерной войны

Удары американскими ракетами вглубь территории России не повышают риск применения ядерного оружия. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Не вижу связи между решением президента Байдена и риском ядерной войны», – цитирует его слова «Интерфакс». При этом глава дипломатии ЕС отметил, что «это не первый случай, когда принимается решение о том, чтобы разрешить применение вооружения для ударов на территории России».

Говоря о перспективе применения Киевом ракет ATACMS для ударов по территории РФ, Боррель сказал, что считает это «ограниченными мерами», поскольку под удары могут попасть объекты, расположенные максимум в 300 км от границы РФ с Украиной.

В то же время Боррель подверг критике изменение ядерной доктрины России, заявив, что Москва не первый раз якобы угрожает ядерной эскалацией.

Накануне Боррель подтвердил, что США дали добро Киеву на нанесение ударов по России ракетами ATACMS. Сегодня ночью эти боеприпасы были использованы для атаки на Брянскую область.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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