российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 ноября 2024, 19:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Главный дипломат ЕС не видит риска ядерной войны

Фото: www.eeas.europa.eu

Удары американскими ракетами вглубь территории России не повышают риск применения ядерного оружия. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Не вижу связи между решением президента Байдена и риском ядерной войны», – цитирует его слова «Интерфакс». При этом глава дипломатии ЕС отметил, что «это не первый случай, когда принимается решение о том, чтобы разрешить применение вооружения для ударов на территории России».

Говоря о перспективе применения Киевом ракет ATACMS для ударов по территории РФ, Боррель сказал, что считает это «ограниченными мерами», поскольку под удары могут попасть объекты, расположенные максимум в 300 км от границы РФ с Украиной.

В то же время Боррель подверг критике изменение ядерной доктрины России, заявив, что Москва не первый раз якобы угрожает ядерной эскалацией.

Накануне Боррель подтвердил, что США дали добро Киеву на нанесение ударов по России ракетами ATACMS. Сегодня ночью эти боеприпасы были использованы для атаки на Брянскую область.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Варшава угрожает закрыть все генконсульства России / Стал известен еще один возможный претендент на пост канцлера Германии / В Финляндии энергоблок атомной станции остановили из-за поломки / Пропагандистские угрозы Запада рискуют обернуться Третьей мировой войной / МИД Эстонии заявил об обсуждении давления на Россию с командой Трампа / Боррель подтвердил: США разрешили Киеву удары по России на 300 км / Задержка почти 9 месяцев: Боррель всё-таки выполнил свое обещание поставить Киеву миллион снарядов / Запад делает ставку на войну – заявление МИД России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Европа, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,