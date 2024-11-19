Киев нанес удары американскими дальнобойными ракетами по Брянской области

Киевский режим начал применять дальнобойные американские ракеты для нанесения ударов по территории России. Как сообщило министерство обороны РФ, минувшей ночью противник применил оперативно-тактические ракеты ATACMS для атаки по Брянской области.

«Сегодня ночью в 3.25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты «ATACMS» американского производства», – уточнили в ведомстве.

В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять ракет сбиты, одна повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован.

«Жертв и разрушений нет», – отметили в Минобороны РФ.

В воскресенье, 17 ноября, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников издания Axios, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Информацию о решении США подтвердили представитель правительства Германии и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В Кремле накануне подчеркивали, что разрешение Киеву со стороны Вашингтона наносить удары американским оружием вглубь России провоцирует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт на Украине. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину России.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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