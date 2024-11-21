Житель США возомнил себя лидером террористов и собирался взорвать биржу в Нью-Йорке

Спецслужбы в США задержали мужчину, который готовил теракт на Нью-Йоркской фондовой бирже. Злоумышленник считал себя лидером международной террористической группировки и изготавливал бомбу.

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) задержали жителя южной Флориды Харуна Абдул-Малика Йенера. В феврале спецслужбы получили информацию о том, что подозреваемый пытается собрать самодельное взрывное устройство. В своих соцсетях он делился видео-инструкциями по изготовлению из бытовых предметов взрывчатки и средств пиротехники.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого обнаружили часы с таймерами, электронные платы и другую электронику. В ходе расследования также выяснилось, что Йенер собирался примкнуть к террористической организации ИГИЛ* (запрещена в России).

В ФБР отметили, что задержанный собирался взорвать биржу, чтобы устроить «перезагрузку правительства США». В своих записях он заявлял, что «чувствует себя» Усамой бен Ладеном**.

* ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» – террористическая организация, деятельность которой запрещена законом в РФ.

** Усама бен Ладен – лидер запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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