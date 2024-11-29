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В Великобритании наркодилер перепутал номер и предложил полиции купить кокаин

В Великобритании полицейские задержали наркодилера, который перепутал номер телефона и отправил правоохранителю сообщение с предложением купить запрещенные вещества. Об этом сообщают местные СМИ.

В графстве Суррей 25-летний наркодилер ошибся номером и написал полицейскому. Он предложил купить кокаин и героин. Правоохранители взяли подозреваемого в разработку и установили его личность.

По месту жительства оперативники обнаружили упаковки с героином, кокаином и коноплей. В телефоне наркодилера нашли переписку с покупателями.

В результате обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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