В Великобритании наркодилер перепутал номер и предложил полиции купить кокаин

В Великобритании полицейские задержали наркодилера, который перепутал номер телефона и отправил правоохранителю сообщение с предложением купить запрещенные вещества. Об этом сообщают местные СМИ.
В графстве Суррей 25-летний наркодилер ошибся номером и написал полицейскому. Он предложил купить кокаин и героин. Правоохранители взяли подозреваемого в разработку и установили его личность.
По месту жительства оперативники обнаружили упаковки с героином, кокаином и коноплей. В телефоне наркодилера нашли переписку с покупателями.
В результате обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы.
Лондон, Зоя Осколкова
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