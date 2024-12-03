В Нидерландах могут вернуть обязательную воинскую службу

В Нидерландах впервые за 27 лет изучают возможность возобновления обязательной воинской повинности. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на документ министерства обороны страны.

Оборонное ведомство составило план действий на тот случай, если возникнет необходимость в возобновлении срочной службы. В настоящее время вооруженные силы Нидерландов далеки от готовности к такому сценарию, так как необходимы крупные инвестиции в персонал и оборудование.

В то же время, если соседние страны введут обязательную военную службу, Нидерланды немедленно последуют этому примеру. В документах указывается, что страна должна быть готова к крупному военному конфликту в ближайшие пять-десять лет. Так как ситуация с безопасностью в мире продолжает ухудшаться.

Призыв в Вооруженные силы Нидерландов прекратился с 1 мая 1997 года, они переведены на контрактную основу. С тех пор в стране действует профессиональная армия численностью более 42 тысяч кадровых военнослужащих.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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