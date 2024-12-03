российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 декабря 2024, 15:58 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Нидерландах могут вернуть обязательную воинскую службу

Фото: freepik

В Нидерландах впервые за 27 лет изучают возможность возобновления обязательной воинской повинности. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на документ министерства обороны страны.

Оборонное ведомство составило план действий на тот случай, если возникнет необходимость в возобновлении срочной службы. В настоящее время вооруженные силы Нидерландов далеки от готовности к такому сценарию, так как необходимы крупные инвестиции в персонал и оборудование.

В то же время, если соседние страны введут обязательную военную службу, Нидерланды немедленно последуют этому примеру. В документах указывается, что страна должна быть готова к крупному военному конфликту в ближайшие пять-десять лет. Так как ситуация с безопасностью в мире продолжает ухудшаться.

Призыв в Вооруженные силы Нидерландов прекратился с 1 мая 1997 года, они переведены на контрактную основу. С тех пор в стране действует профессиональная армия численностью более 42 тысяч кадровых военнослужащих.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Вашингтон подливает «масло в огонь»: в Кремле отреагировали на новый пакет помощи для Киева от США / Немецких журналистов вытолкали со встречи глав МИД после критики Бербок в адрес Пекина / Польша получит военную поддержку из Норвегии / «Они больны душевно, пусть перебесятся»: Захарова охарактеризовала западные государства / План США против России не сработал / МИД РФ: французские власти намеренно раздувают украинский кризис / Во Франции упавшая железная птица придавила 13 человек / Путин назвал новые цели «Орешника», курс рубля упал, в ВСУ призвали срочно мириться с Россией – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Европа,