В Австрии супруги женились и разводились 12 раз ради социальных выплат

В Австрии 73-летнюю пенсионерку и ее супруга заподозрили в мошенничестве с социальными выплатами. Пара женилась и разводилась 12 раз. Об этом сообщают местные СМИ.

Женщина рассталась со своим первым мужем более 40 лет. Тогда она получила выплату в размере 27 тысяч евро и решила использовать этот нюанс австрийского законодательства для собственного обогащения.

Через год после первого развода женщина вновь вышла замуж, а через пять лет решила расторгнуть брак. Затем мошенники якобы сошлись снова. Как выяснилось, за 35 лет совместной жизни супруги не расставались и вели совместный быт. Развод оформлялся лишь формально, таким образом паре удалось получить 326 тысяч евро от австрийского фонда пенсионного страхования.

Когда в фонде заподозрили неладное и приостановили выплаты, супруги подали в суд, но иск был отклонен. Теперь пара мошенников находится под следствием.

Вена, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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