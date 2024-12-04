российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 декабря 2024, 10:51 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Австрии супруги женились и разводились 12 раз ради социальных выплат

В Австрии 73-летнюю пенсионерку и ее супруга заподозрили в мошенничестве с социальными выплатами. Пара женилась и разводилась 12 раз. Об этом сообщают местные СМИ.

Женщина рассталась со своим первым мужем более 40 лет. Тогда она получила выплату в размере 27 тысяч евро и решила использовать этот нюанс австрийского законодательства для собственного обогащения.

Через год после первого развода женщина вновь вышла замуж, а через пять лет решила расторгнуть брак. Затем мошенники якобы сошлись снова. Как выяснилось, за 35 лет совместной жизни супруги не расставались и вели совместный быт. Развод оформлялся лишь формально, таким образом паре удалось получить 326 тысяч евро от австрийского фонда пенсионного страхования.

Когда в фонде заподозрили неладное и приостановили выплаты, супруги подали в суд, но иск был отклонен. Теперь пара мошенников находится под следствием.

Вена, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

В Европе снова задумались о военном контингенте для отправки на Украину / В Нидерландах могут вернуть обязательную воинскую службу / Вашингтон подливает «масло в огонь»: в Кремле отреагировали на новый пакет помощи для Киева от США / Немецких журналистов вытолкали со встречи глав МИД после критики Бербок в адрес Пекина / Польша получит военную поддержку из Норвегии / «Они больны душевно, пусть перебесятся»: Захарова охарактеризовала западные государства / План США против России не сработал / МИД РФ: французские власти намеренно раздувают украинский кризис

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Европа,