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Четверг, 5 декабря 2024, 19:20 мск

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Политический кризис во Франции: Макрон выбирает нового премьер-министра

Фото: страница МИД Франции в соцсетях

Премьер-министр Франции Мишель Барнье подал официальное прошение об отставке после вотума недоверия, который выразил ему накануне республиканский парламент. Президент страны Эммануэль Макрон проведет встречу с уходящим главой правительства и начнет консультации по поводу его преемника.

Как отмечают французские СМИ, Барнье вместе с членами своего кабинета министров продолжит работу до назначения нового правительства.

Примечательно, что правительство 73-летнего Барнье, назначенного на пост премьера 5 сентября, стало самым недолговечным в истории Пятой республики: оно проработало всего 90 дней.

Стоит отметить, что, согласно последним соцопросам, которые приводит французская пресса, более половины граждан Франции недовольны действующим президентом Макроном и поддерживают идею с его уходом в отставку.

Париж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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