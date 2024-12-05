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«Хезболла» поддержит Сирию в борьбе с террористами

Архив. Фото: Минобороны РФ

Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем пообещал оказать Сирии поддержку в борьбе с террористами. По его словам, за атаками против арабской республики стоят США и Израиль.

«Хезболла» будет вместе с Сирией препятствовать осуществлению целей агрессии против нее, насколько это возможно», – цитирует его заявление ТАСС.

Касем подчеркнул, что нападение террористических группировок в Сирии «спонсируется США и Израилем», и призвал «поддержать сопротивление в противостоянии Израилю».

Ранее сегодня стало известно, что террористы вынудили сирийские войска отступить из города Хама.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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