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Террористы наступают: армия Сирии оставила город Хама

Вооруженные силы Сирии отступили из города Хама после ожесточенных боев с террористами. Об этом говорится в заявлении командования Вооруженных сил арабской республики, которое приводит агентство SANA.

«Чтобы сохранить жизни мирных жителей в Хаме и не вовлекать их в бои внутри городов, воинские части, размещенные там, передислоцировались и переместились за пределы города», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в последние несколько дней армия вели ожесточенные бои, чтобы отразить и помешать «жестоким и последовательным атакам» террористических организаций, которые наступали на Хаму с разных направлений.

Ситуация в Сирии обострилась в конце ноября, когда террористические группировки начали военную операцию и проникли в несколько провинций арабской республики. Боевикам удалось занять ряд ключевых городов и деревень провинции Алеппо и взять под контроль провинцию Идлиб.

Дамаск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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