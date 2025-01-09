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Шольц пытается перечить Трампу

Фото: пресс-служба Кремля, архив

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против повышения расходов на оборону стран-членов НАТО до 5% от их ВВП, как потребовал избранный президент США Дональд Трамп.

«Это большие деньги, и в действительности это означает, что пришлось бы прибегнуть или к экономии порядка 150 млрд, или задолженности в размере 150 млрд, или комбинировать все это. Поэтому я считаю, что лучше сконцентрироваться на пути, который давно оговорен в НАТО», – заявил канцлер ФРГ.

Берлин, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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