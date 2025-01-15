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В Мексике ввели режим ЧС из-за массовой высылки мигрантов из США

Фото: Reuters

Мексиканские власти опасаются возникновения беспорядков из-за угроз США о высылке нелегальных мигрантов. Приграничные регионы вводят режим чрезвычайной ситуации.

Тихуана – крупнейший город в штате Нижняя Калифорния, который граничит с Соединенным Штатами. Городской совет одобрил введение ЧС в связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими из-за многочисленных заявлений, опубликованных в СМИ по поводу прибытия мигрантов в результате массовой депортации.

Мэр города Исмаэль Бургеньо подчеркнул, что введение режима ЧС необходимо, «чтобы гарантировать достойное обращение, уважение прав человека и выделение необходимых ресурсов».

Избранный президент Дональд Трамп ранее заявил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. Республиканец неоднократно осуждал своего предшественника Джо Байдена за бездействие в сфере нелегальной миграции.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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