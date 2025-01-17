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В США произошел пожар на одной из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире

В США произошел пожар на одной из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире. В воздух попали токсичные вещества.

Возгорание произошло в городе Мосс-Лендинг в Калифорнии. На объекте, где произошел пожар, находятся десятки тысяч литиевых батарей.

В восьми близлежащих районах объявлена эвакуация. Жителям рекомендовали закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции.

На месте работает пожарная служба района Норт-Каунти, сообщает департамент по реагированию на чрезвычайные ситуации округа Монтерей.

Лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Общая площадь возгорания превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей в престижных районах. По последним данным, жертвами пожаров стали 24 человека. Избранный президент Дональд Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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