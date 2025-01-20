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Власти Финляндии арестовали «теневой российский» танкер

Суд в Хельсинки принял решение об аресте танкера Eagle S, который финские власти подозревают в принадлежности к «теневому» флоту России и повреждении подводных кабелей электроснабжения и связи.

Как пишут местные СМИ, танкер, вышедший из Санкт-Петербурга, был задержан финской погранслужбой 26 декабря 2024 года в Балтийском море.

Стоит отметить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения западных СМИ и заявления антироссийских политиков о причастности Москвы к разрушению европейской подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Хельсинки, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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