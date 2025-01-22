Премьер-министр Словакии созвал Совбез из-за опасности госпереворота

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил созвать в экстренном порядке Совет безопасности республики в связи с угрозой государственного переворота при участии иностранных экспертов с опытом участия в цветных революциях в Грузии и на Украине.
Как подчеркнул Фицо, в нынешней ситуации высока вероятность попыток свержения законной власти с помощью уличных протестов и захвата административных зданий. По его словам, иностранные «специалисты» уже прибыли в Словакию.
Заседание Совбеза назначено на 23 января, уточняет ТАСС.
Стоит отметить, что сегодня представители прозападных оппозиционных партий повторно внесли предложение по вынесению вотума недоверия правительству Фицо. Предполагается, что решение будет принято в течение ближайшей недели.
Братислава, Анастасия Смирнова
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