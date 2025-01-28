российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 января 2025, 18:02 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

«Трамп не получит Гренландию»: глава МИД Дании возразил президенту США

Фото: CNN

Вашингтон не получит контроль над Гренландией, несмотря на попытки президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

«Ну, Трамп не получит Гренландию. Гренландия есть Гренландия, и гренландский народ – это народ, также с точки зрения международного права», – цитирует заявление министра ТАСС.

На вопрос, начнет ли Трамп, если он действительно захочет забрать Гренландию, осуществлять вторжение, Расмуссен сказал: «Он не получит Гренландию. И именно поэтому я не должен стоять здесь и давать советы, как ему что-то забрать, то, что он не должен делать».

Как отмечается, эту позицию разделяет глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. «Я согласен с комментариями, которые министр иностранных дел сделал несколько часов назад», – заявил он.

Копенгаген, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

«Северный поток 2» законсервируют / Премьер-министр Сербии объявил об отставке / В Швеции неизвестный пытался въехать на территорию посольства России / ЕС решил смягчить санкции против Сирии / «Нужно больше…» Европу готовят к наращиванию военной поддержки Киева / «Мы не идиоты…» Венгрия снова пригрозила Киеву / В ЕС хотят отправить войска в Гренландию / Самый серьезный вызов для Вучича: Сербия переживает крупнейший внутренний кризис за четверть века

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа, США,