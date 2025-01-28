«Трамп не получит Гренландию»: глава МИД Дании возразил президенту США

Вашингтон не получит контроль над Гренландией, несмотря на попытки президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

«Ну, Трамп не получит Гренландию. Гренландия есть Гренландия, и гренландский народ – это народ, также с точки зрения международного права», – цитирует заявление министра ТАСС.

На вопрос, начнет ли Трамп, если он действительно захочет забрать Гренландию, осуществлять вторжение, Расмуссен сказал: «Он не получит Гренландию. И именно поэтому я не должен стоять здесь и давать советы, как ему что-то забрать, то, что он не должен делать».

Как отмечается, эту позицию разделяет глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. «Я согласен с комментариями, которые министр иностранных дел сделал несколько часов назад», – заявил он.

Копенгаген, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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