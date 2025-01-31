российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 января 2025, 15:00 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Финляндии школьника с гражданством РФ не пустили на экскурсию на АЭС

В Финляндии школьнику не разрешили поехать с классом на экскурсию на атомную электростанцию, потому что у него двойное гражданство. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Ученики собирались поехать на экскурсию на АЭС «Олкилуото». Однако одному мальчику руководство станции отказало в посещении. У него было гражданство России. Ребенка исключили из списка из-за «соображений безопасности и сложившейся ситуацией в мире».

Мать мальчика назвала произошедшее дискриминацией. «Неужели на АЭС реально думают, что ребенок может оказаться шпионом? В чем смысл отказа? Каким образом мой сын несет ответственность за «сложившуюся в мире ситуацию»?», – задалась вопросом женщина.

В полиции заявили, что не комментируют отдельные инциденты, но заверили, что власти не давали общих указаний по усилению безопасности на стратегических объектах в стране.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

В Норвегии задержали судно с российским экипажем по делу о повреждении подводного кабеля / Европа нарастила закупку газа в России более чем на 20% / В Швеции впервые оштрафовали человека за управление дроном в пьяном виде / Ливийский след: правительство Италии оказалось на грани роспуска / Биржевые цены на газ в ЕС резко выросли: Европа испугалась санкций на СПГ из России / Дания увеличит финансирование обороны в Арктике / Норвегия решила наращивать военное присутствие у границ России / Евросоюз планирует отключить от SWIFT около 15 российских банков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Европа,