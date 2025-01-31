В Финляндии школьника с гражданством РФ не пустили на экскурсию на АЭС

В Финляндии школьнику не разрешили поехать с классом на экскурсию на атомную электростанцию, потому что у него двойное гражданство. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Ученики собирались поехать на экскурсию на АЭС «Олкилуото». Однако одному мальчику руководство станции отказало в посещении. У него было гражданство России. Ребенка исключили из списка из-за «соображений безопасности и сложившейся ситуацией в мире».

Мать мальчика назвала произошедшее дискриминацией. «Неужели на АЭС реально думают, что ребенок может оказаться шпионом? В чем смысл отказа? Каким образом мой сын несет ответственность за «сложившуюся в мире ситуацию»?», – задалась вопросом женщина.

В полиции заявили, что не комментируют отдельные инциденты, но заверили, что власти не давали общих указаний по усилению безопасности на стратегических объектах в стране.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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