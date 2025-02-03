Президент Франции обещал увеличить оборонный бюджет вдвое

Франция в два раза увеличит расходы на оборону. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Франция удвоит свой оборонный бюджет после окончания действия двух законов о военных программах, а также запустит крупные проекты. Я призываю всех других партнеров сделать то же самое», – сказал глава государства.

Макрон подчеркнул, что главным приоритетом является безопасность границ страны. Он также отметил, что если на Францию будут совершать нападки в торговых вопросах со стороны США, то Европа должна будет проявить уважение и отреагировать «соответствующим образом».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться от партнеров по НАТО увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после консультаций с Пентагоном пообещал увеличить бюджет альянса.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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