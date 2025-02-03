российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 февраля 2025, 16:32 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Президент Франции обещал увеличить оборонный бюджет вдвое

Архив, фото: Kremlin.ru

Франция в два раза увеличит расходы на оборону. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Франция удвоит свой оборонный бюджет после окончания действия двух законов о военных программах, а также запустит крупные проекты. Я призываю всех других партнеров сделать то же самое», – сказал глава государства.

Макрон подчеркнул, что главным приоритетом является безопасность границ страны. Он также отметил, что если на Францию будут совершать нападки в торговых вопросах со стороны США, то Европа должна будет проявить уважение и отреагировать «соответствующим образом».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться от партнеров по НАТО увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после консультаций с Пентагоном пообещал увеличить бюджет альянса.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Британский премьер анонсировал новые санкции против энергокомплекса России / Экспорт российского газа в ЕС по «Турецкому потоку» вырос до исторического рекорда / Цены на газ в Европе вновь выросли / В Финляндии школьника с гражданством РФ не пустили на экскурсию на АЭС / В Норвегии задержали судно с российским экипажем по делу о повреждении подводного кабеля / Европа нарастила закупку газа в России более чем на 20% / В Швеции впервые оштрафовали человека за управление дроном в пьяном виде / Ливийский след: правительство Италии оказалось на грани роспуска

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа,