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Европа беззащитна без США – генсек НАТО

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз не сможет себя защищать без участия США. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, альянс также не может существовать без американского участия.

«Предположение, что НАТО может существовать без США, – ошибочное по многим причинам. Европейская оборона без США не может существовать по многим причинам», – сказал он (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос журналиста, не пора ли ЕС создать собственную оборону без участия США.

При этом Рютте привел в пример конфликт на Украине, который, по его словам, является не просто конфликтом между Москвой и Киевом, но «геополитическим вопросом». По его словам, ЕС и США вместе способны защищать общую территорию.

«Лучшее решение – оставаться едиными. И я знаю, что в Белом доме все еще думают так же», – добавил он.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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