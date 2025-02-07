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В США распустили группу «охотников» за активами российских олигархов

Министерство юстиции США расформировало группу, которая занималась поиском активов российских бизнесменов. Высвободившиеся ресурсы направят на борьбу с наркокартелями.

В 2022 году в США объявили о начале работы группы KleptoCapture. Целью структуры были активы российского бизнеса за рубежом. В числе прочего группа занималась пресечением обхода санкций против России. В нее вошли представители министерств финансов, юстиции и внутренних дел США, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии, а также Еврокомиссии.

В первый день пребывания в должности новый министр юстиции Пэм Бонди заявила, что новая политика требует фундаментального изменения мышления и подхода. Юристы, занятые решением этих задач, должны вернуться на свои прежние должности, а ресурсы, в настоящее время выделяемые на эти усилия, должны быть направлены на полную ликвидацию наркокартелей, передает AP.

Кроме того, американский Минюст также распустил оперативную группу по «контролю за иностранным влиянием, направленным на сеяние раздора, подрыв демократии и распространение дезинформации».

Вместе с тем, был изменен подход к соблюдению закона об иноагентах. «Прокурорам было поручено сосредоточить уголовное преследование на актах более традиционного шпионажа, а не на нарушениях регистрации», – отмечает агентство.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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