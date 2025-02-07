В Великобритании самолет совершил экстренную посадку после столкновения с лебедями

В Великобритании пассажирский самолет столкнулся со стаей лебедей на взлете и был вынужден совершить экстренную посадку. Об этом сообщают британские СМИ.

Самолет авиакомпании Tui, выполнявший рейс из аэропорта Гатвик в Кабо-Верде, во время взлета столкнулся с несколькими птицами. Судно получило значительные повреждения, поэтому пилоты запросили экстренную посадку.

Лайнер успешно приземлился, но даже не смог самостоятельно проследовать к месту стоянки, так как лобовое стекло растрескалось и было залито кровью.

По предварительным оценкам, ремонт самолета займет несколько недель и обойдется в 1 млн фунтов стерлингов.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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