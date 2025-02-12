Лидеры ЕС похожи на «трусливых кроликов» – премьер-министр Венгрии

Лидеры Евросоюза похожи на «трусливых кроликов», застывших в ожидании действий президент США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого со ссылкой на иностранную прессу приводит РБК.

«Проблема в том, что лидеры ЕС, институты ЕС, как трусливые кролики, сидят на пашне и словно ждут своей гибели. Это самое худшее», – констатировал Орбан.

Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Трамп после прихода к власти делает то, что заставляет Брюссель «попотеть». При этом он считает, что американский лидер «действует по-своему совершенно естественно», а «европейские институты нельзя воспринимать всерьез».

Будапешт, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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