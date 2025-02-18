США заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»*

США заявили о нанесении авиаудара, в результате которого погиб один из главарей запрещенной террористической организации «Аль-Каида».

По словам президента Дональда Трампа, американские Вооруженные силы в минувшие выходные (15-16 февраля) нанесли высокоточный авиаудар по одному из главарей террористической группировки в Сирии. Таким образом был убит лидер, который отвечал за взаимодействие боевиков по всему региону.

Трамп поздравил главу Центрального командования ВС США Майкла Куриллу и военных летчиков с успешно выполненной операцией.

В 2022 году США заявляли о ликвидации Аймана аз-Завахири, который возглавил организацию после смерти Усамы бен Ладен. Тогда операция была проведена в Афганистане.

*«Аль-Каида» – террористическая организация, запрещенная в РФ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube