В Балтийском море произошел очередной разрыв подводного кабеля

В Балтийском море выявили еще одно повреждение кабеля. Об этом сообщают СМИ Финляндии со ссылкой на шведскую береговую охрану.
В этот раз разрыв подводного кабеля произошел у острова Готланд, в исключительной экономической зоне Швеции. Речь идет о кабеле C-Lion 1 между Финляндией и Германией.
Вооруженные силы Швеции также получили информацию о возможном обрыве кабеля в Балтийском море.
В последнее время подобные случае на Балтике фиксируются регулярно. В большинстве случаев это происходит по вине экипажей проходящих кораблей, которые бросают якорь в местах залегания кабелей.
Хельсинки, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»