В Балтийском море произошел очередной разрыв подводного кабеля

В Балтийском море выявили еще одно повреждение кабеля. Об этом сообщают СМИ Финляндии со ссылкой на шведскую береговую охрану.

В этот раз разрыв подводного кабеля произошел у острова Готланд, в исключительной экономической зоне Швеции. Речь идет о кабеле C-Lion 1 между Финляндией и Германией.

Вооруженные силы Швеции также получили информацию о возможном обрыве кабеля в Балтийском море.

В последнее время подобные случае на Балтике фиксируются регулярно. В большинстве случаев это происходит по вине экипажей проходящих кораблей, которые бросают якорь в местах залегания кабелей.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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