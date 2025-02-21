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Глава МИД Германии призывает ЕС «надавить» на США

Бербок. Фото: pnn.de

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала увеличить давление на США в связи с возобновлением российско-американского диалога и переговоров об урегулировании украинского кризиса без участия Евросоюза и Киева.

В этой связи шеф немецкой дипломатии упомянула политику «Zeitenwende» (смена эпохи, поворотный момент), в ходе которой были разорваны все связи с РФ.

«Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – цитирует ее заявление РИА «Новости» по поводу переговоров Вашингтона и Москвы по Украине.

В то же время Бербок в контексте германо-американских отношений призвала пока дождаться дальнейшего развития событий, так как «ничего ещё не решено».

«Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы», – подчеркнула глава МИД ФРГ, подчеркнув, что никто не имеет права «принимать решения о войне и мире в обход украинцев или нас, европейцев – и это четкая позиция Германии».

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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