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В Испании предложили создать европейские силы быстрого реагирования

Фото: ec.europa.eu

В Испании предложили обсудить создание сил быстрого реагирования Евросоюза. Инициативу озвучил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

На встрече глав МИД ЕС Альбарес предложил подумать над укреплением безопасности в Европе. По его словам, Евросоюзу необходимо создать «силы быстрого развертывания, которые могли бы даже стать зародышем европейской армии».

При этом министр подчеркнул, что для этого потребуются ресурсы, которые должен выделить ЕС, чтобы финансирование не опиралось только на национальные бюджеты.

Осенью 2024 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Евросоюза нет необходимости в альтернативных оборонных структурах. По его словам, страны ЕС должны предпринимать более активные усилия в оборонительной сфере, но таким образом, чтобы это не приводило к дублированию или конкуренции.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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