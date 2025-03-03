Трамп уличил Европу в лицемерии

Европа потратила на покупку российских энергоносителей гораздо больше средств, чем на поддержку Украины. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. И намного больше!» – констатировал американский лидер.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что европейские союзники по НАТО должны нести бОльшие расходы для обеспечения собственной безопасности и при этом должны перестать рассчитывать только на поддержку со стороны США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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