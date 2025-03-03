российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 марта 2025, 23:05 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп уличил Европу в лицемерии

Европа потратила на покупку российских энергоносителей гораздо больше средств, чем на поддержку Украины. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. И намного больше!» – констатировал американский лидер.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что европейские союзники по НАТО должны нести бОльшие расходы для обеспечения собственной безопасности и при этом должны перестать рассчитывать только на поддержку со стороны США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Европа

В МИД России иронично оценили планы Британии вооружить Украину / Ставка на «силу»: Брюссель анонсировал презентацию плана перевооружения Европы / У Польши нет денег на радиопоглощающее покрытие для истребителей F-16 / Почетный караул ВС Сербии примет участие в Параде Победы в Москве / На митинге в Афинах протестующих разгоняли слезоточивым газом / Евросоюз собирается заключить крупнейшую сделку с Индией / В Норвегии могут провести новый референдум по вступлению в ЕС / Напавшие на консульство РФ в Марселе отправлены под домашний арест

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,